сельцо Грязнуха, сельцо Грязнуха, Чембарский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Грязнуха

Чембарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сельскохозяйственная перепись с. Грязнуха Голодяевской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4587.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1738Грязнуха (Киреевское), сц. вл.при руч. Грязнухе.503876258237
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Голодаевская волость
950. Киреевка (Грязнуха), сельцо бывшее владельческое, при речке Грязнухе, дворов 87, жителей 585, часовня
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