Ермаков Николай Фёдорович
мужской, родился 04.12.1941, Малая Байка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
умер 24.02.1993, Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
ОтецЕрмаков Фёдор Васильевич05.07.1911 г.р.
МатьЕрмакова (Яшкина) Анна Васильевна15.01.1918 г.р.
Супруги
Ермакова (Трихачёва) Екатерина Тарасовна12.10.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1941
Малая Байка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
29.04.1965
Рождение ребёнка
11.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова (Трихачёва) Екатерина Тарасовна
Рождение ребёнка
08.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова (Трихачёва) Екатерина Тарасовна
Смерть
24.02.1993