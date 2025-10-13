Ермаков Николай Фёдорович 04.12.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермаков Николай Фёдорович

Автор
НЕ
Ермаков Н.

мужской, родился 04.12.1941, Малая Байка, Сердобский уезд, Саратовская губерния

умер 24.02.1993, Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Ермаков Фёдор Васильевич05.07.1911 г.р.
Мать
Ермакова (Яшкина) Анна Васильевна15.01.1918 г.р.
Супруги
Ермакова (Трихачёва) Екатерина Тарасовна12.10.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1941

Отец: Ермаков Фёдор Васильевич

Мать: Ермакова (Яшкина) Анна Васильевна

Малая Байка, Сердобский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
29.04.1965

Жена: Ермакова (Трихачёва) Екатерина Тарасовна

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
11.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова (Трихачёва) Екатерина Тарасовна

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
08.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова (Трихачёва) Екатерина Тарасовна

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
24.02.1993
Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

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