Сизова (Фомина) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Фомина) Ирина Петровна

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Место рождения

Мантурово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Фомин Пётр

Мать: не указана

Мантурово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.12.1917

Сын: Мамонтов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Мамонтов Григорий

Бракосочетание
Около 1917

Муж: Мамонтов Григорий

Бракосочетание
С 1918 по 1920

Муж: Сизов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
17.03.1921

Сын: Сизов Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Сизов Алексей Александрович

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1923

Сын: Сизов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Сизов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сизов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Сизов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
26.09.1930

Сын: Сизов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Сизов Алексей Александрович

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1938

Сын: Сизов Адольф Алексеевич

Отец ребёнка: Сизов Алексей Александрович

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Смерть
1977
Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
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