Сизова (Фомина) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Фомин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1917
Сын: Мамонтов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Мамонтов Григорий
Бракосочетание
Около 1917
Муж: Мамонтов Григорий
Бракосочетание
С 1918 по 1920
Рождение ребёнка
17.03.1921
Сын: Сизов Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Сизов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
02.07.1923
Отец ребёнка: Сизов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сизов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Сизов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1930
Отец ребёнка: Сизов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
20.07.1938
Отец ребёнка: Сизов Алексей Александрович
Смерть
1977
Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область