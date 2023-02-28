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Сизов Валентин Алексеевич

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Место рождения

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

17.03.1921

Дата смерти

18.04.1942

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

С 1898 по 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1921

Отец: Сизов Алексей Александрович

Мать: Сизова Ирина Петровна

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Призыв на военную службу
01.11.1940
Пинск, Брестская область
Военная служба
1941
Курсант полковой школы 44 сд 42 сп
Смерть
18.04.1942
Нойхаммер / Свентошув, Польша
Нойхаммер, Грюнберг, Германия (ныне Польша)
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