Сизов Валентин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1921
Дата смерти18.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1921
Отец: Сизов Алексей Александрович
Мать: Сизова Ирина Петровна
Призыв на военную службу
01.11.1940
Пинск, Брестская область
Военная служба
1941
Курсант полковой школы 44 сд 42 сп
Смерть
18.04.1942
Нойхаммер / Свентошув, Польша
Нойхаммер, Грюнберг, Германия (ныне Польша)