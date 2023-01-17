Сизов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рожденияС 01.01.1885 по 28.02.1885
Дата смерти01.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1885 по 28.02.1885
Отец: Сизов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1918 по 1920
Жена: Сизова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1921
Сын: Сизов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Сизова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
02.07.1923
Мать ребёнка: Сизова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сизов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Сизова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
26.09.1930
Мать ребёнка: Сизова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
20.07.1938
Мать ребёнка: Сизова Ирина Петровна
Осуждение
1940
Осужден по 58 статье УК РСФСР
Место жительства
До 1940
Адрес: ул. Вокзальная, 7
Смерть
01.03.1942
Михайлово, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Умер в Юрьевецкой колонии УНКВД