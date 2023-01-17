Сизов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизов Алексей Александрович

Сизов Алексей Александрович

avatar

Место рождения

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

С 01.01.1885 по 28.02.1885

Дата смерти

01.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1885 по 28.02.1885

Отец: Сизов Александр

Мать: не указана

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
С 1918 по 1920

Жена: Сизова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1921

Сын: Сизов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Сизова Ирина Петровна

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1923

Сын: Сизов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Сизова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сизов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Сизова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
26.09.1930

Сын: Сизов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Сизова Ирина Петровна

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1938

Сын: Сизов Адольф Алексеевич

Мать ребёнка: Сизова Ирина Петровна

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Осуждение
1940
Осужден по 58 статье УК РСФСР
Место жительства
До 1940
Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Адрес: ул. Вокзальная, 7
Смерть
01.03.1942
Михайлово, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Умер в Юрьевецкой колонии УНКВД
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close