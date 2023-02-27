Сизова N — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова N

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизов Федор Александрович

Отец ребёнка: Сизов Александр Моисеевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сизов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Сизов Александр Моисеевич

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сизов Иван Александрович

Отец ребёнка: Сизов Александр Моисеевич

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1885

Сын: Сизов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Сизов Александр Моисеевич

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Сизов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сизов Александр Моисеевич

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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