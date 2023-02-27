Сизова N
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизов Федор Александрович
Отец ребёнка: Сизов Александр Моисеевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сизов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Сизов Александр Моисеевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Сизов Александр Моисеевич
Рождение ребёнка
17.03.1885
Сын: Сизов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Сизов Александр Моисеевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сизов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сизов Александр Моисеевич
Смерть
Неизвестно