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Сизов Сергей Александрович

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Место рождения

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

С 1835 по 1868 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Сизов Александр

Мать: Сизова N

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Арест
02.08.1930
Минск, Минск
Архивное дело: КГБ РБ - 30895-с
Место жительства
Около 1930
Минск, Минск
Минская обл., Минск, Койдановский тракт, Кузнечный пер. 4, кв. 3
Работа или профессия
До 1930
техинструктор, Белкустпромсоюз
Осуждение
26.01.1931
Минск, Минск
69 УК БССР - Вредительство. Приговор "Тройки" НКВД : ВМН
Реабилитация осужденного
04.09.1989
Реабилитирующий орган : Прокуратура БССР
Получение учёной степени
Неизвестно
Смерть
1931
Минск, Минск
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