Сизов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Сизов Александр
Мать: Сизова N
Арест
02.08.1930
Архивное дело: КГБ РБ - 30895-с
Место жительства
Около 1930
Минская обл., Минск, Койдановский тракт, Кузнечный пер. 4, кв. 3
Работа или профессия
До 1930
техинструктор, Белкустпромсоюз
Осуждение
26.01.1931
69 УК БССР - Вредительство. Приговор "Тройки" НКВД : ВМН
Реабилитация осужденного
04.09.1989
Реабилитирующий орган : Прокуратура БССР
Получение учёной степени
Неизвестно
Смерть
1931