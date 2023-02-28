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Мамонтов Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С ?.10.1897 по ?.10.1898

Дата смерти

С ?.10.1919 по 1920

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С ?.10.1897 по ?.10.1898

Отец: Мамонтов Алексей

Мать: не указана

По данным из фондов ЗГХКМ 1826 ПРОТОКОЛЫ ЗАВКОМА (копии ГАИО ф. 285, оп. 9, ед. Хр. 3), с. 8.
Бракосочетание
До ?.06.1917

Жена: Сизова (Фомина) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
26.12.1917

Сын: Мамонтов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Сизова (Фомина) Ирина Петровна

Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Вступление в партию
До 1919
Военная служба
?.10.1919
Коммунист. Работал на химзаводе (ныне г. Заволжск). Ушел добровольцем на деникинский фронт в октябре 1919 г.
Смерть
С ?.10.1919 по 1920

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