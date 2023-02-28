Мамонтов Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС ?.10.1897 по ?.10.1898
Дата смертиС ?.10.1919 по 1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
С ?.10.1897 по ?.10.1898
Отец: Мамонтов Алексей
Мать: не указана
По данным из фондов ЗГХКМ 1826 ПРОТОКОЛЫ ЗАВКОМА (копии ГАИО ф. 285, оп. 9, ед. Хр. 3), с. 8.
Бракосочетание
До ?.06.1917
Рождение ребёнка
26.12.1917
Сын: Мамонтов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Сизова (Фомина) Ирина Петровна
Скрипцово, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Вступление в партию
До 1919
Военная служба
?.10.1919
Коммунист. Работал на химзаводе (ныне г. Заволжск). Ушел добровольцем на деникинский фронт в октябре 1919 г.
Смерть
С ?.10.1919 по 1920