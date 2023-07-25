(Мухина) Дарья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухина) Дарья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мухин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович

Рождение ребёнка
15.06.1890

Сын: Мухин Никита Федорович

Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мухин Петр Федорович

Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович

Рождение ребёнка
05.12.1897

Сын: Мухин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мухина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович

Рождение ребёнка
06.07.1903

Сын: Мухин Павел Федорович

Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович

Рождение ребёнка
05.02.1905

Сын: Мухин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Василий Федорович

Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Иван Федорович

Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович

Смерть
Неизвестно
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