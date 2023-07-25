(Мухина) Дарья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович
Рождение ребёнка
15.06.1890
Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мухин Петр Федорович
Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович
Рождение ребёнка
05.12.1897
Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мухина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович
Рождение ребёнка
06.07.1903
Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович
Рождение ребёнка
05.02.1905
Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Иван Федорович
Отец ребёнка: Мухин Федор Сидорович
Смерть
Неизвестно