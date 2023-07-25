Мухин Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1976
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Мухин Федор Сидорович
Мать: Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
15.08.1931
Дочь: Мухина Юлия Петровна
Мать ребёнка: Бокова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
23.02.1937
Мать ребёнка: Бокова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
23.02.1937
Дочь: Мухина Лидия Петровна
Мать ребёнка: Бокова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
12.04.1940
Дочь: Мухина Анфиса Петровна
Мать ребёнка: Бокова Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976