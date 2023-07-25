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Мухин Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Мухин Федор Сидорович

Мать: Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
15.08.1931

Дочь: Мухина Юлия Петровна

Мать ребёнка: Бокова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
23.02.1937

Сын: Мухин Николай Петрович

Мать ребёнка: Бокова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
23.02.1937

Дочь: Мухина Лидия Петровна

Мать ребёнка: Бокова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
12.04.1940

Дочь: Мухина Анфиса Петровна

Мать ребёнка: Бокова Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Мария Владимировна

Смерть
1976
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