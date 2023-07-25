Мухина (Горячева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Горячева) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мухин Федор Сидорович

Мать: Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Горячев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1965
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