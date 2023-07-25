Мухина (Горячева) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мухин Федор Сидорович
Мать: Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Горячев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1965