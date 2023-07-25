Мухин Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1903

Дата смерти

23.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903

Отец: Мухин Федор Сидорович

Мать: Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
03.02.1926

Дочь: Мухина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Мухина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
24.12.1927

Дочь: Васюнина Евгения Павловна

Мать ребёнка: Мухина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
28.03.1929

Сын: Мухин Евгений Павлович

Мать ребёнка: Мухина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
05.07.1936

Сын: Мухин Леонид Павлович

Мать ребёнка: Мухина Александра Алексеевна

Криулино, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Александра Алексеевна

Смерть
23.10.1975
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