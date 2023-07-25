Мухин Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1903
Дата смерти23.10.1975
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903
Отец: Мухин Федор Сидорович
Мать: Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
03.02.1926
Дочь: Мухина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Мухина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
24.12.1927
Дочь: Васюнина Евгения Павловна
Мать ребёнка: Мухина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
28.03.1929
Мать ребёнка: Мухина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
05.07.1936
Мать ребёнка: Мухина Александра Алексеевна
Криулино, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1975