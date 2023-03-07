Васса Семёнова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти01.09.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1858
Муж: Дмитрий Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1860
Дочь: Елена Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Фомин
Рождение ребёнка
07.07.1861
Дочь: Ефимия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Фомин
Рождение ребёнка
1869
Сын: Владимир Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фомин
Рождение ребёнка
18.04.1872
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Фомин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1875
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Фомин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1878
Сын: Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фомин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.09.1878
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище