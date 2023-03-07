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Васса Семёнова

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Место рождения

Хутынцы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

01.09.1878

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: ?

Мать: ?

Хутынцы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
1858

Муж: Дмитрий Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1860

Дочь: Елена Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Фомин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1861

Дочь: Ефимия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Фомин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Владимир Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фомин

Рождение ребёнка
18.04.1872

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Фомин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1875

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Фомин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1878

Сын: Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фомин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.09.1878
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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