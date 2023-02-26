Александр Дмитриев
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.08.1878
Дата смерти13.10.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1878
Отец: Дмитрий Фомин
Мать: Васса Семёнова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.10.1878
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище