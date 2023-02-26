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Александр Дмитриев

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Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.08.1878

Дата смерти

13.10.1878

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1878

Отец: Дмитрий Фомин

Мать: Васса Семёнова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.10.1878
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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