Шевченко (Ромахова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1908
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1908
Бракосочетание
1927
Муж: не указан
Муж: ? Шевченко.
Рождение ребёнка
11.06.1928
Отец ребёнка: Шевченко Лука Петрович
Отец: ? Шевченко.
Рождение ребёнка
01.05.1931
Дочь: Степанова Нина Лукьяновна
Отец ребёнка: Шевченко Лука Петрович
Отец: ? Шевченко.
Рождение ребёнка
08.08.1938
Отец ребёнка: Шевченко Лука Петрович
Отец: ? Шевченко.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1978
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область