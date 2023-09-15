Шевченко (Ромахова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Ромахова) Мария Григорьевна

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

19.02.1908

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1908

Отец: Ромахов Григорий Васильевич

Мать: Ромахова Анна Андреевна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
1927

Муж: не указан

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Муж: ? Шевченко.
Рождение ребёнка
11.06.1928

Сын: Шевченко Валентин Лукич

Отец ребёнка: Шевченко Лука Петрович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Отец: ? Шевченко.
Рождение ребёнка
01.05.1931

Дочь: Степанова Нина Лукьяновна

Отец ребёнка: Шевченко Лука Петрович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Отец: ? Шевченко.
Рождение ребёнка
08.08.1938

Сын: Шевченко Вячеслав Лукич

Отец ребёнка: Шевченко Лука Петрович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Отец: ? Шевченко.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Лука Петрович

Место жительства
Неизвестно
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
1978
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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