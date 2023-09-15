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Ромахова (Малахова) Анна Андреевна

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Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

10.02.1885

Дата смерти

23.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1885

Отец: Малахов Андрей Иоаннович

Мать: Малахова Ольга Антоновна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
02.12.1901

Муж: Ромахов Григорий Васильевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
15.06.1902

Дочь: Ромахова Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
14.05.1904

Дочь: Ракова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
До изменения дата:1906
Рождение ребёнка
11.02.1906

Сын: Ромахов Никон Григорьевич

Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
19.02.1908

Дочь: Шевченко Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
12.12.1910

Дочь: Щербакова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
01.04.1913

Дочь: Гаянц Платонида Григорьевна

Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
10.04.1915

Дочь: Посел Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Раньше в Родоводе была дата 28.02.1915.
Рождение ребёнка
14.01.1918

Дочь: Малышева Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Место жительства
1929
Чарджоу, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
1936
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
23.06.1971
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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