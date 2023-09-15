Ромахова (Малахова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1885
Дата смерти23.06.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1885
Отец: Малахов Андрей Иоаннович
Мать: Малахова Ольга Антоновна
Бракосочетание
02.12.1901
Рождение ребёнка
15.06.1902
Дочь: Ромахова Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1904
Дочь: Ракова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич
До изменения дата:1906
Рождение ребёнка
11.02.1906
Сын: Ромахов Никон Григорьевич
Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1908
Дочь: Шевченко Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
12.12.1910
Дочь: Щербакова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1913
Дочь: Гаянц Платонида Григорьевна
Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1915
Дочь: Посел Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич
Раньше в Родоводе была дата 28.02.1915.
Рождение ребёнка
14.01.1918
Дочь: Малышева Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич
Место жительства
1929
Чарджоу, Чарджоуская область, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
1936
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.1971