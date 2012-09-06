Шевченко Вячеслав Лукич
Место рождения
Дата рождения08.08.1938
Дата смерти06.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1938
Отец: Шевченко Лука Петрович
Отец: ? Шевченко.
Бракосочетание
1969
Жена: Шевченко Анна Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1970
Дочь: Антошкина Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Шевченко Анна Николаевна
Рождение ребёнка
26.02.1972
Сын: Шевченко Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Шевченко Анна Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.09.2012