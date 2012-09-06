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Шевченко Вячеслав Лукич

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

08.08.1938

Дата смерти

06.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1938

Отец: Шевченко Лука Петрович

Мать: Шевченко Мария Григорьевна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Отец: ? Шевченко.
Бракосочетание
1969

Жена: Шевченко Анна Николаевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
24.06.1970

Дочь: Антошкина Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Шевченко Анна Николаевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
26.02.1972

Сын: Шевченко Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Шевченко Анна Николаевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
Покровка, Илийский район, Алматинская область
Смерть
06.09.2012
Покровка, Илийский район, Алматинская область
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