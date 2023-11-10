Антошкина (Шевченко) Ольга Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошкина (Шевченко) Ольга Вячеславовна

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

24.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1970

Отец: Шевченко Вячеслав Лукич

Мать: Шевченко Анна Николаевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
1991

Муж: Антошкин Олег

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
24.10.1992

Дочь: Пестикова Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: Антошкин Олег

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Развод
2007

Муж: Антошкин Олег

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Виталий

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
2008

Муж: Иванов Виталий

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
Покровка, Илийский район, Алматинская область
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