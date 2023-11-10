Антошкина (Шевченко) Ольга Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения24.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1970
Отец: Шевченко Вячеслав Лукич
Мать: Шевченко Анна Николаевна
Бракосочетание
1991
Муж: Антошкин Олег
Рождение ребёнка
24.10.1992
Дочь: Пестикова Екатерина Олеговна
Отец ребёнка: Антошкин Олег
Развод
2007
Муж: Антошкин Олег
Рождение ребёнка
18.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Виталий
Бракосочетание
2008
Муж: Иванов Виталий
Место жительства
Неизвестно
Покровка, Илийский район, Алматинская область