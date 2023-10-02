Алешкина Феврония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич
Рождение ребёнка
18.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно