Алешкина Феврония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешкина Феврония Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Алешкин Федор Павлович

Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Алешкин Василий Павлович

Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Алешкин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешкин Павел Ипатиевич

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешкин Павел Ипатиевич

Место жительства
Неизвестно
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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