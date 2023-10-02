Алешкин Павел Ипатиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Алешкин Ипат Гаврилов
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно