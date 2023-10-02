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Алешкин Павел Ипатиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Алешкин Ипат Гаврилов

Мать: Алешкина Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Алешкин Федор Павлович

Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Алешкин Василий Павлович

Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Алешкин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешкина Феврония Ивановна

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешкина Феврония Ивановна

Смерть
Неизвестно
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