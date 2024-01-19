Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович
Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Самигуллина Эмикамал Идиятулловна
Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович
Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
15.03.1908
Дочь: Хусниямал Идиятулловна
Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Галимова Асма Идиятулловна
Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Идиятулловна
Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1950
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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