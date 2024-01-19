Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1950

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович

Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Самигуллина Эмикамал Идиятулловна

Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович

Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1908

Дочь: Хусниямал Идиятулловна

Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Галимова Асма Идиятулловна

Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Идиятулловна

Отец ребёнка: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
Около 1950
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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