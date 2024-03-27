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Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

1905

Дата смерти

05.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Мать: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1935

Сын: Хисматуллин Галимулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Хисматуллина Фаузия Хабибрахмановна

г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Хисматуллина Фаузия Хабибрахмановна

?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина Фаузия Хабибрахмановна

г.Стерлитамак Башкортостан
Смерть
05.09.1944
г.Стерлитамак БАССР
Причина смерти: После ранения
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак БАССР
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