Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти05.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
28.06.1935
Сын: Хисматуллин Галимулла Хабибуллович
Мать ребёнка: Хисматуллина Фаузия Хабибрахмановна
г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисматуллина Фаузия Хабибрахмановна
?
Бракосочетание
Неизвестно
г.Стерлитамак Башкортостан
Смерть
05.09.1944
г.Стерлитамак БАССР
Причина смерти: После ранения
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак БАССР