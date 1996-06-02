Хисматуллина (Хисматуллина) Фаузия Хабибрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина (Хисматуллина) Фаузия Хабибрахмановна

Место рождения

?

Дата рождения

19.09.1916

Дата смерти

02.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1916

Отец: Хисматуллин Хабибрахман

Мать: Хисматуллина Фотыма

?
Рождение ребёнка
28.06.1935

Сын: Хисматуллин Галимулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович

г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович

г.Стерлитамак Башкортостан
Смерть
02.06.1996
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ, Новое кладбище
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