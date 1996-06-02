Хисматуллина (Хисматуллина) Фаузия Хабибрахмановна
Место рождения?
Дата рождения19.09.1916
Дата смерти02.06.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1916
Отец: Хисматуллин Хабибрахман
Мать: Хисматуллина Фотыма
?
Рождение ребёнка
28.06.1935
Сын: Хисматуллин Галимулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович
г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович
?
Бракосочетание
Неизвестно
г.Стерлитамак Башкортостан
Смерть
02.06.1996
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ, Новое кладбище