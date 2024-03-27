Хисматуллина Фотыма
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
19.09.1916
Дочь: Хисматуллина Фаузия Хабибрахмановна
Отец ребёнка: Хисматуллин Хабибрахман
?
Рождение ребёнка
15.06.1918
Сын: Хисматуллин Файзи Хабибрахманович
Отец ребёнка: Хисматуллин Хабибрахман
д.. Базиково Ишимбайского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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