Хисматуллина Фотыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина Фотыма

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
19.09.1916

Дочь: Хисматуллина Фаузия Хабибрахмановна

Отец ребёнка: Хисматуллин Хабибрахман

?
Рождение ребёнка
15.06.1918

Сын: Хисматуллин Файзи Хабибрахманович

Отец ребёнка: Хисматуллин Хабибрахман

д.. Базиково Ишимбайского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Хабибрахман

Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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