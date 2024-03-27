Хисматуллин Файзи Хабибрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Файзи Хабибрахманович

Место рождения

д.. Базиково Ишимбайского района

Дата рождения

15.06.1918

Дата смерти

27.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1918

Отец: Хисматуллин Хабибрахман

Мать: Хисматуллина Фотыма

д.. Базиково Ишимбайского района
Рождение ребёнка
17.04.1956

Сын: Хисматуллин Флюс

Мать ребёнка: Хисматуллина Миниямал

г.Стерлитамак Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1958

Сын: Хисматуллин Фаниль

Мать ребёнка: Хисматуллина Миниямал

г.Стерлитамак Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина Миниямал

Смерть
27.09.1992
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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