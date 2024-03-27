Хисматуллин Файзи Хабибрахманович
Место рожденияд.. Базиково Ишимбайского района
Дата рождения15.06.1918
Дата смерти27.09.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1918
Отец: Хисматуллин Хабибрахман
Мать: Хисматуллина Фотыма
д.. Базиково Ишимбайского района
Рождение ребёнка
17.04.1956
Сын: Хисматуллин Флюс
Мать ребёнка: Хисматуллина Миниямал
г.Стерлитамак Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1958
Сын: Хисматуллин Фаниль
Мать ребёнка: Хисматуллина Миниямал
г.Стерлитамак Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хисматуллина Миниямал
Смерть
27.09.1992
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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