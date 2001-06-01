(Хисматуллина) Хусниямал Идиятулловна
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Дата рождения15.03.1908
Дата смерти01.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.06.2001
г.Стерлитамак РБ РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?