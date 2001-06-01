(Хисматуллина) Хусниямал Идиятулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хисматуллина) Хусниямал Идиятулловна

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак

Дата рождения

15.03.1908

Дата смерти

01.06.2001

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908

Отец: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Мать: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.06.2001
г.Стерлитамак РБ РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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