Самигуллина (Хисматуллина) Эмикамал Идиятулловна
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Дата рождения1902
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самигуллин Абдрахим
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самигуллин Абдрахим
Смерть
Около 1975
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Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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