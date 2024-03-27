Самигуллина (Хисматуллина) Эмикамал Идиятулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самигуллина (Хисматуллина) Эмикамал Идиятулловна

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак

Дата рождения

1902

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Мать: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самигуллин Абдрахим

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самигуллин Абдрахим

Смерть
Около 1975
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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