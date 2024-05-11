Иродионов Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Иродион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Татьяна Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Герасимов Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Герасимов Елисей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Герасимов Назар
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно