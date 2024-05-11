Иродионов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродионов Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Иродион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Иванова

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Татьяна Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Герасимов Василий

Мать ребёнка: не указана

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Герасимов Елисей

Мать ребёнка: не указана

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1776

Сын: Герасимов Назар

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

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