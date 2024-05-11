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Герасимов Елисей

Место рождения

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Иродионов Герасим

Мать: не указана

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
18.01.1790 ст.

Жена: Васильева Наталья Никифорова

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1790

Сын: Герасимов Стефан (Степан) Елисеевич

Мать ребёнка: Васильева Наталья Никифорова

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1795 ст.

Сын: Герасимов Тихон Елисеевич

Мать ребёнка: Васильева Наталья Никифорова

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Герасимов Григорий Елисеевич

Мать ребёнка: Васильева Наталья Никифорова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Герасимов Николай Елисеевич

Мать ребёнка: Васильева Наталья Никифорова

Смерть
Неизвестно

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