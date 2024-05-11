Герасимов Елисей
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Иродионов Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1790 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1790
Сын: Герасимов Стефан (Степан) Елисеевич
Мать ребёнка: Васильева Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
06.06.1795 ст.
Сын: Герасимов Тихон Елисеевич
Мать ребёнка: Васильева Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Герасимов Григорий Елисеевич
Мать ребёнка: Васильева Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Герасимов Николай Елисеевич
Мать ребёнка: Васильева Наталья Никифорова
Смерть
Неизвестно