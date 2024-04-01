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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О продаже недвижимого имущества наследников крестьянки слободы Смоленской Московской волости Петербургского уезда О. Герасимовой. 1899 г. // Центральный государственный и Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
206Смоленская ямская слобода, каз.на бер. р. Невы.7947187207Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
32. Смоленская, слобода бывшая государственная, при реке Неве, дворов 60, жителей 237, церковь православная, больница, 18 лавок, красильня, 5 сапож., 7 тркт., механич. за Показать все
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Смоленская Слобода с., потч. контора1 стан–31 участок6Санкт-Петербург, Невская застава