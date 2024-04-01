слобода Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Смоленская ямская слобода

Московская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О продаже недвижимого имущества наследников крестьянки слободы Смоленской Московской волости Петербургского уезда О. Герасимовой. 1899 г. // Центральный государственный и Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
206Смоленская ямская слобода, каз.на бер. р. Невы.7947187207Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Московская волость
32. Смоленская, слобода бывшая государственная, при реке Неве, дворов 60, жителей 237, церковь православная, больница, 18 лавок, красильня, 5 сапож., 7 тркт., механич. за Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Московская волость
Смоленская Слобода с., потч. контора1 стан31 участок6Санкт-Петербург, Невская застава

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