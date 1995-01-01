Сиверс (Исаева) Валентина Георгиевна
Место рожденияп. Широкое Екатеринославской губернии
Дата рождения13.01.1913
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Широкое Екатеринославской губернии
Образование
С 1932
Горьковский индустриальный институт
высшее
Работа или профессия
С 1940 по 1946
ЦКБ-51
инженер-конструктор
Рождение ребёнка
13.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смоляков Борис Никитич
Бракосочетание
1948
Работа или профессия
С 1954 по 1968
Горьковский политехнический институт
ассистент каф.начертательной геометрии и графики
Работа или профессия
Неизвестно
Г.Ц.К.Б.
Работа или профессия
Неизвестно
Завод в г. Златоуст
Работа или профессия
Неизвестно
Автозавод
Работа или профессия
Неизвестно
Телефонный завод в г. Н.Новгород
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно
Марьина роща