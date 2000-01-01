Смоляков Борис Никитич
Место рожденияг. Нижний Новгород
Дата рождения31.07.1917
Дата смерти16.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1917
г. Нижний Новгород
Образование
С 1934 по 1940
Горьковский индустриальный институт, кораблестроительный факультет
высшее
Работа или профессия
С 1940 по 1947
ЦКБ-51
инженер-конструктор, начальник группы прочности корабля
Рождение ребёнка
13.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сиверс Валентина Георгиевна
Бракосочетание
1948
Работа или профессия
С 1949 по 1978
доцент кафконструкции корпуса и строительной механике корабля
Образование
С 1949
кандидат наук
Смерть
16.11.1990
Похороны
Неизвестно
Марьина роща, Нижний Новгород