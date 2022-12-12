Толстая (Полуектова) Любовь Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Полуектова) Любовь Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1853

Муж: Толстой Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1864

Сын: Толстой Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Толстой Георгий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Толстой Георгий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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