Толстая (Полуектова) Любовь Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1853
Рождение ребёнка
01.04.1864
Сын: Толстой Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Толстой Георгий Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстой Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Толстой Георгий Николаевич
Смерть
Неизвестно