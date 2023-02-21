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Толстой Георгий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1853

Жена: Толстая Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
01.04.1864

Сын: Толстой Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Толстая Любовь Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Толстая Любовь Борисовна

Смерть
Неизвестно