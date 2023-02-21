Толстой Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1853
Жена: Толстая Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
01.04.1864
Сын: Толстой Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Толстая Любовь Борисовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстой Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Толстая Любовь Борисовна
Смерть
Неизвестно