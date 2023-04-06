Члегова (Цвиленко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧлегова (Цвиленко) Мария Ивановна

Члегова (Цвиленко) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.10.1888

Дата смерти

19.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1888

Отец: Цвиленко Иван Никифорович

Мать: Цвиленко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
05.07.1909

Муж: Члегов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: Прасолова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Члегов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
08.02.1922

Сын: Члегов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Члегов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
До 1925

Дочь: Саввина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Члегов Иван Савельевич

Рождение ребёнка
До 1925

Дочь: Хромушина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Члегов Иван Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1953
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close