Члегова (Цвиленко) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.10.1888
Дата смерти19.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1888
Бракосочетание
05.07.1909
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: Прасолова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Члегов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
08.02.1922
Отец ребёнка: Члегов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
До 1925
Дочь: Саввина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Члегов Иван Савельевич
Рождение ребёнка
До 1925
Дочь: Хромушина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Члегов Иван Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1953