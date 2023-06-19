Саввина (Члегова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1925
Отец: Члегов Иван Савельевич
Мать: Члегова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1937
Дочь: Тодори Альбина Алексеевна
Отец ребёнка: Саввин Алексей
Рождение ребёнка
До 1940
Дочь: Феоктистова Жанна Алексеевна
Отец ребёнка: Саввин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саввин Алексей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно