Саввина (Члегова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввина (Члегова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1925

Отец: Члегов Иван Савельевич

Мать: Члегова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1937

Дочь: Тодори Альбина Алексеевна

Отец ребёнка: Саввин Алексей

Рождение ребёнка
До 1940

Дочь: Феоктистова Жанна Алексеевна

Отец ребёнка: Саввин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саввин Алексей

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно