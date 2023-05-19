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Цвиленко Иван Никифорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Цвиленко Никифор Кондратьевич

Мать: Цвиленко Мария Романовна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Цвиленко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Цвиленко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1888

Дочь: Члегова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Цвиленко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цвиленко Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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