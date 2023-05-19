Цвиленко Иван Никифорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Рождение ребёнка
1881
Сын: Цвиленко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Цвиленко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1888
Дочь: Члегова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Цвиленко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно