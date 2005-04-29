Члегов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Члегов Григорий Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.02.1922

Дата смерти

29.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1922

Отец: Члегов Иван Савельевич

Мать: Члегова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1947

Сын: Члегов Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Члегова Юдифь Семеновна

Берлин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Члегова Юдифь Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.2005