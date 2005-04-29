Члегов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.02.1922
Дата смерти29.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1922
Отец: Члегов Иван Савельевич
Мать: Члегова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1947
Сын: Члегов Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Члегова Юдифь Семеновна
Берлин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Члегова Юдифь Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.2005