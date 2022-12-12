Щербакова Феврония Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Феврония Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Щербаков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Кирикович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Старкова Агафия Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Кирикович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Плешаков Феоктист Дмитриевич

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Кирикович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.06.1806

Сын: Щербаков Леонтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Кирикович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мариамна Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Кирикович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Дмитрий Кирикович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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