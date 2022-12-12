Щербакова Феврония Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Щербаков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Кирикович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Старкова Агафия Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Кирикович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Плешаков Феоктист Дмитриевич
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Кирикович
Рождение ребёнка
23.06.1806
Сын: Щербаков Леонтий Дмитриевич
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Кирикович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мариамна Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Кирикович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно