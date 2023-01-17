Старкова (Борисова) Агафия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
01.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1819
Дочь: Екатерина Фотиевна
Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.10.1820
Дочь: Устина Фотиевна
Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.03.1825
Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Фотиевна
Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно