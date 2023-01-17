Старкова (Борисова) Агафия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Борисова) Агафия Дмитриевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Щербаков Дмитрий Кирикович

Мать: Щербакова Феврония Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.08.1814

Муж: Старков Фотий Григорьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1819

Дочь: Екатерина Фотиевна

Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.10.1820

Дочь: Устина Фотиевна

Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Старков Федот Фотиевич

Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.03.1825

Сын: Старков Захар Фотиевич

Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Старков Андрей Фотиевич

Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Фотиевна

Отец ребёнка: Старков Фотий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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