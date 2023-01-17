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Щербаков Дмитрий Кирикович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

?.05.1815

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Щербаков Кирик Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Щербаков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова Феврония Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Старкова Агафия Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова Феврония Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Плешаков Феоктист Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова Феврония Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.06.1806

Сын: Щербаков Леонтий Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова Феврония Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мариамна Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова Феврония Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Феврония Власовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
?.05.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядец не отпет
Смерть
?.05.1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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