Щербаков Дмитрий Кирикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти?.05.1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Щербаков Кирик Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Щербаков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Щербакова Феврония Власовна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Старкова Агафия Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова Феврония Власовна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Плешаков Феоктист Дмитриевич
Мать ребёнка: Щербакова Феврония Власовна
Рождение ребёнка
23.06.1806
Сын: Щербаков Леонтий Дмитриевич
Мать ребёнка: Щербакова Феврония Власовна
Крещение
10.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мариамна Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова Феврония Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
?.05.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядец не отпет
Смерть
?.05.1815