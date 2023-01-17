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Щербаков Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Щербаков Дмитрий Кирикович

Мать: Щербакова Феврония Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1814

Жена: Щербакова Ирина Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татаринова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Щербаков Роман Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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