Щербаков Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
1814
Жена: Щербакова Ирина Петровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Феодора Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Петровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татаринова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Щербаков Роман Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно