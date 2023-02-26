Михаил Карпов
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смерти09.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1856
Дочь: Наталия Михайлова
Мать ребёнка: Агрипина Прохорова
д.Титовщина
Рождение ребёнка
16.06.1859
Дочь: Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Агрипина Прохорова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1862
Сын: Никифор Михайлов
Мать ребёнка: Агрипина Прохорова
д.Титовская Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Агрипина Прохорова
Рождение ребёнка
19.02.1872
Сын: Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Анна (Прохорова)
Рождение ребёнка
05.12.1874
Дочь: Ульяния Михайлова
Мать ребёнка: Анна (Прохорова)
д.Титовщина
Рождение ребёнка
05.12.1874
Сын: Спиридон Михайлов
Мать ребёнка: Анна (Прохорова)
д.Титовщина
Рождение ребёнка
26.09.1876
Дочь: Устина Михайлова
Мать ребёнка: Анна (Прохорова)
Рождение ребёнка
07.03.1880
Дочь: Дария Михайлова
Мать ребёнка: Анна (Прохорова)
Рождение ребёнка
14.05.1881
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Анна (Прохорова)
Рождение ребёнка
29.06.1885
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Анна (Прохорова)
Рождение ребёнка
22.09.1888
Дочь: Ефросиния Михайлова
Мать ребёнка: Анна (Прохорова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Прохорова
Смерть
09.01.1904
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки