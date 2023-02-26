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Михаил Карпов

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

09.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Карп

Мать: ?

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1856

Дочь: Наталия Михайлова

Мать ребёнка: Агрипина Прохорова

д.Титовщина
Рождение ребёнка
16.06.1859

Дочь: Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Агрипина Прохорова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1862

Сын: Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Агрипина Прохорова

д.Титовская Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Агрипина Прохорова

Рождение ребёнка
19.02.1872

Сын: Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Анна (Прохорова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1874

Дочь: Ульяния Михайлова

Мать ребёнка: Анна (Прохорова)

д.Титовщина
Рождение ребёнка
05.12.1874

Сын: Спиридон Михайлов

Мать ребёнка: Анна (Прохорова)

д.Титовщина
Рождение ребёнка
26.09.1876

Дочь: Устина Михайлова

Мать ребёнка: Анна (Прохорова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1880

Дочь: Дария Михайлова

Мать ребёнка: Анна (Прохорова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1881

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Анна (Прохорова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1885

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Анна (Прохорова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1888

Дочь: Ефросиния Михайлова

Мать ребёнка: Анна (Прохорова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Прохорова

Смерть
09.01.1904
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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