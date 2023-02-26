Анна (Прохорова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти10.03.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1872
Сын: Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
05.12.1874
Дочь: Ульяния Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Карпов
д.Титовщина
Рождение ребёнка
05.12.1874
Сын: Спиридон Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Карпов
д.Титовщина
Рождение ребёнка
26.09.1876
Дочь: Устина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
07.03.1880
Дочь: Дария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
14.05.1881
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
29.06.1885
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
22.09.1888
Дочь: Ефросиния Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Смерть
10.03.1898