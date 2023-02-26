Анна (Прохорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Прохорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

10.03.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1872

Сын: Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1874

Дочь: Ульяния Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Карпов

д.Титовщина
Рождение ребёнка
05.12.1874

Сын: Спиридон Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Карпов

д.Титовщина
Рождение ребёнка
26.09.1876

Дочь: Устина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1880

Дочь: Дария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1881

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1885

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1888

Дочь: Ефросиния Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.03.1898
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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