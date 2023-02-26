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Агрипина Михайлова

Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.06.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1859

Отец: Михаил Карпов

Мать: Агрипина Прохорова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1875

Муж: Артемий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1880

Дочь: Евдокия Артемова

Отец ребёнка: Артемий Андреев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1882

Дочь: Анна Артемова

Отец ребёнка: Артемий Андреев

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
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