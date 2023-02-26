Агрипина Михайлова
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.06.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1859
Отец: Михаил Карпов
Мать: Агрипина Прохорова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1875
Муж: Артемий Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1880
Дочь: Евдокия Артемова
Отец ребёнка: Артемий Андреев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1882
Дочь: Анна Артемова
Отец ребёнка: Артемий Андреев
д.Цурково
Смерть
Неизвестно