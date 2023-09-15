Перова (Жабина) Василиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Жабина) Василиса Григорьевна

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.02.1887

Муж: Перов Андреян Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Афанасий Скуратов, Крестьянин 1853- , Игнатий Скуратов, Крестьянин 1858- , Семен Перов, Крестьянин 1857- Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1887 год, Троицкая церковь, село П... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1888

Сын: Перов Сергей Андреянович

Отец ребёнка: Перов Андреян Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №106, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: Перова Наталья Андреяновна

Отец ребёнка: Перов Андреян Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №49, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Перов Иван Андреянович

Отец ребёнка: Перов Андреян Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №66, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1898

Сын: Перов Григорий Андреянович

Отец ребёнка: Перов Андреян Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1898 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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