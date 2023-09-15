Перова (Жабина) Василиса Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1887
свидетели : Афанасий Скуратов, Крестьянин 1853- , Игнатий Скуратов, Крестьянин 1858- , Семен Перов, Крестьянин 1857- Брак: запись о браке №12, метрическая книга за 1887 год, Троицкая церковь, село П... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1888
Отец ребёнка: Перов Андреян Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №106, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: Перова Наталья Андреяновна
Отец ребёнка: Перов Андреян Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №49, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1895
Отец ребёнка: Перов Андреян Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №66, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1898
Сын: Перов Григорий Андреянович
Отец ребёнка: Перов Андреян Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1898 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно