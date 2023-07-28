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Перов Сергей Андреянович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

09.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1888

Отец: Перов Андреян Иосифович

Мать: Перова Василиса Григорьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №106, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
10.10.1888
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Климова государственный крестьянин Михаил Григорьев Жабин [сын села Климова крестьянина Григория Петровича Жабина, родной брат Василисы] и мещанка города Раненбу... Показать все
Смерть
Неизвестно