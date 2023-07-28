Перов Сергей Андреянович
Место рождения
Дата рождения09.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
09.10.1888
Рождение, крещение: запись о рождении №106, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
10.10.1888
Восприемниками при крещении были села Климова государственный крестьянин Михаил Григорьев Жабин [сын села Климова крестьянина Григория Петровича Жабина, родной брат Василисы] и мещанка города Раненбу... Показать все
Смерть
Неизвестно