Перов Иван Андреянович
Место рождения
Дата рождения19.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
19.08.1895
Рождение, крещение: запись о рождении №66, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
20.08.1895
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Климова государственный крестьянин Михаил Григорьев Жабин [сын села... Показать все
Смерть
Неизвестно