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Перов Иван Андреянович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1895

Отец: Перов Андреян Иосифович

Мать: Перова Василиса Григорьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №66, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
20.08.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Климова государственный крестьянин Михаил Григорьев Жабин [сын села... Показать все
Смерть
Неизвестно