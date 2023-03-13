Тарасовъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Тарасовъ Алексей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тарасовъ Андрей
Мать ребёнка: Тарасова Дарія
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шаранова Домна
Мать ребёнка: Тарасова Дарія
Рождение ребёнка
1838
Сын: Тарасовъ Прокофій
Мать ребёнка: Тарасова Дарія
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тарасовъ Миронъ
Мать ребёнка: Тарасова Дарія
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Тарасова Дарія
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тарасовъ Федоръ
Мать ребёнка: Тарасова Дарія
Рождение ребёнка
1851
Сын: Тарасовъ Павелъ
Мать ребёнка: Тарасова Дарія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Дарія