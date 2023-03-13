Тарасовъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасовъ Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Тарасовъ Алексей

Мать: Тарасова Прасковья Сергеева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тарасовъ Андрей

Мать ребёнка: Тарасова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шаранова Домна

Мать ребёнка: Тарасова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Тарасовъ Прокофій

Мать ребёнка: Тарасова Дарія

Рождение ребёнка
1839

Сын: Тарасовъ Миронъ

Мать ребёнка: Тарасова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Тарасова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Тарасовъ Федоръ

Мать ребёнка: Тарасова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Тарасовъ Павелъ

Мать ребёнка: Тарасова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Дарія

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