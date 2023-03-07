Тарасова (Королькова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Королькова) Дарія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Корольковъ Тимофей

Мать: Королькова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тарасовъ Андрей

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шаранова Домна

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Тарасовъ Прокофій

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Рождение ребёнка
1839

Сын: Тарасовъ Миронъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Тарасовъ Федоръ

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Тарасовъ Павелъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Матвей

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