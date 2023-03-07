Тарасова (Королькова) Дарія
Место рождения
Дата рождения1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Корольковъ Тимофей
Мать: Королькова Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тарасовъ Андрей
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шаранова Домна
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
1838
Сын: Тарасовъ Прокофій
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тарасовъ Миронъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тарасовъ Федоръ
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
1851
Сын: Тарасовъ Павелъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Матвей